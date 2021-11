Panettone World Cup, vince il napoletano Salvatore Tortora

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Salvatore Tortora, maestro pasticciere di San Paolo Bel Sito (Napoli) pastry chef di "Espresso Napoletano", con il suo panettone tradizionale ha portato l'Italia sul tetto del mondo, aggiudicandosi la Panettone World Cup, in occasione delle finali che si sono svolte a Lugano (Svizzera), dal 5 al 7 novembre, superando la concorrenza di colleghi provenienti da Italia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Francia.

La finale della Coppa del Mondo di Panettone ha avuto luogo nel Palazzo dei Congressi di Lugano, coinvolgendo 24 finalisti, giudicati da una giuria di esperti; dopo un lavoro durato tre giorni, la giuria ha emesso il proprio verdetto, decretando un podio tutto tricolore. Alle spalle del nuovo campione del mondo di panettone, ci sono, in ordine, il salernitano Fiorenzo Ascolese ed il pistoiese Massimiliano Lunardi.

Salvatore Tortora, sottolinea una nota, "nasce a Casamarciano, in provincia di Napoli. La passione per l'arte dolciaria lo coglie da piccolo. Sarà nel laboratorio di Ciro Scarpato, la Pasticceria Angela a San Sebastiano al Vesuvio, con la guida del maestro che Salvatore affinerà le basi della pasticceria internazionale. Negli anni Novanta, grazie all'incontro con Iginio Massari, nella Pasticceria Veneto di via Salvo D'Acquisto, a Brescia, si specializzerà in torte e mignon.

La continua ricerca dell'eccellenza porta ancora oggi Salvatore Tortora alla sperimentazione di nuovi sapori e alla costante cura per la selezione di materie prime di alta qualità".

"Espresso Napoletano", conclude la nota, "è il format per cui opera Salvatore Tortora, dove sono stati selezionati e realizzati oltre un centinaio di prodotti tipici dell'arte culinaria partenopea, miscelando le diverse anime della sua cultura gastronomica". (ANSA).