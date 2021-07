Guida Repubblica Monti Lattari-Costiera Sorrentina e Amalfi

(ANSA) - SORRENTO, 27 LUG - Con la guida "Parco dei Monti Lattari - Costiera Sorrentina e Amalfitana" il direttore Giuseppe Cerasa punta l'attenzione alla regione Campania dopo le altre due uscite qualche settimana fa e dedicate a Capri e al Cilento. In oltre trecento pagine questa guida permette di scoprire gli scorci da sogno dei comuni del Parco Regionale, che comprende la quasi totalità della Penisola Sorrentina, a cavallo tra le province di Napoli e Salerno, tra cui località iconiche come Positano, Ravello e Amalfi, ma anche città celebri come Vico Equense e Gragnano e perle nascoste come Lettere, Atrani, Tramonti, Maiori, Pimonte e Agerola, solo per citare alcuni dei 27 borghi: ad ognuno di essi è dedicato un itinerario ricco di curiosità, luoghi da scoprire e consigli. Ci sarann i ricordi legati a queste Isabella Rossellini e Pippo Corsi Zeffirelli sono due dei testimonial d'eccezione intervistati nel volume, arricchito da decine di itinerari tematici, centinaia di indirizzi del gusto e percorsi alla scoperta di borghi da sogno come Positano, Amalfi e Ravello. In edicola e in libreria a partire dal 30 luglio. Il volume si apre con le interviste inedite a due Testimonial d'eccezione: Isabella Rossellini e Pippo Corsi Zeffirelli. A seguire, il capitolo degli Itinerari d'autore raccoglie le interviste a personaggi celebri amanti dei territori del Parco: Antonella Clerici, Eleonora Abbagnato, Alessandro Siani, Giovanni Amura, Vienna Cammarota, Dario Vergassola, Massimo Sansavini e Hidenobu Jinnai. E se la sezione Il Parco passa in rassegna le iniziative dell'ente, gli Itinerari culturali, in decine di pagine, seguono le orme dei grandi che son passati di qui, da Pablo Picasso a Brad Pitt, da Gore Vidal a Rudolf Nureyev. Ville e musei è invece il capitolo che esplora residenze come Villa Rufolo e Villa Cimbrone, mentre gli Itinerari naturali guidano il lettore alla scoperta di 22 percorsi nella natura, dal Sentiero degli Dei alle vette del Monte Faito.

Ma la Guida è anche un vademecum completo per scoprire i migliori indirizzi per mangiare, comprare e dormire. Completano il volume le sezioni dedicate a Feste e festival, ai Produttori di vino, agli Itinerari del gusto e ai prodotti tipici, ai Mestieri del Parco e alle Ricette degli chef. (ANSA).