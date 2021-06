Da Napoli a Roma Errico Porzio inaugura nella capitale

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Dopo Napoli Errico Porzio apre a Roma e, per l'occasione, assume altre 20 persone. "Una bella sfida" dice lui "in un periodo dove si contano più chiusure che aperture, ma noi siamo fiduciosi. La pizza napoletana è troppo buona e a breve ci sarà una grande rinascita." L'inaugurazione si terrà martedì 8 giugno, nella zona dell'Arco di Travertino, in via Tuscolana 638. Farà parte del filone "Al SolitoPorzio di Errico" con due forni, belli anche da vedere, e uno dedicato esclusivamente per la produzione dei prodotti senza glutine: 100 posti interni, 100 nella terrazza e 80 all'esterno. Errico Porzio è uno dei migliori pizzaioli di Napoli e non solo, con alle spalle una lunga carriera benché sia giovane, discendente dei Pellone, suo zio era Mario Pellone già cinquanta anni fa faceva la differenza tra le pizzerie partenopee. Esuberante e dinamico è diventato una star del web e in rappresentanza di tutta la categoria dei ristoratori e dell'ospitalità italiana, ha ritirato nel 2020 il "Premio Follia Creativa" che ogni anno il Team 5-Hats (società nata per dare sostegno e fornire strumenti e strategie di business alle imprese del Food & Beverage) assegna a produttori, professionisti, ristoratori e albergatori che si distinguono nel settore Horeca per proposta, innovazione o sentimento imprenditoriale. E altro che fiuto imprenditoriale, di pizzerie, a partire da quella storica di Soccavo, Porzio ne ha aperte tante a Napoli: al Vomero, Aversa e poi a Salerno. Ma chi pensa che Errico Porzio si dedichi solo alle pizzerie, sbaglia. Lui, nonostante tutti i suoi impegni, è anche istruttore presso la scuola di Pozzuoli, è qui che ama divulgare il suo sapere su impasti e farciture, è qui che forma tanti giovani e poi, ove possibile, li assume.

