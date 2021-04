Pasta a forme di lettere di alfabeto, la novità di Gragnano

(ANSA) - GRAGNANO (NAPOLI), 07 APR - C' è innovazione e tradizione nell'ultimo formato di pasta disegnato da un'azienda della pasta di Gragnano (Napoli) , che ha messo nel piatto dei bambini tutte le lettere dell'alfabeto.

Un modo per divertire a tavola i più piccoli, che possono sbizzarrirsi a "scrivere" anche durante il pranzo o la cena.' 'Nasce a Gragnano il primo alfabeto completo della pasta Igp" sottolinea l' azienda ''La Fabbrica della Pasta'. Antonino e Mario Moccia, pastai di terza e quarta generazione, "hanno realizzato un nuovo formato di pasta dedicato ai più piccini: è l'Alfabeto completo della pasta Igp, l'unico con tutte le 26 lettere, in grado così di stimolare la fantasia''.

La "Fabbrica della Pasta" è diventata simbolo di innovazione con i suoi numerosi formati, una su tutte la "Caccavella": il formato di pasta più grande del mondo. (ANSA).