Casatielli 'popolari' da Errico Porzio e Angeli di Strada

(ANSA) - SORRENTO, 30 MAR - La loro è una collaborazione rodata, il pizzaiolo Errico Porzio e gli Angeli di Strada Villanova, l'associazione no profit che da anni consegna pasti e generi di prima necessità ai senza fissa dimora, distribuiscono periodicamente centinaia di pizze, provvedendo a ripartirle tra senzatetto e non solo. Anche per Pasqua Errico Porzio ha rinnovato il suo impegno: per l'occasione, sfornerà 500 casatielli, definiti "popolari", perché messi in vendita a un prezzo contenuto: 12 euro. I fondi raccolti, sottratte le spese, saranno destinati agli Angeli di Strada di Villanova, associazione fondata e coordinata da Marcello Ciucci e Marika Cafiero. Per quello che riguarda la distribuzione diretta, giovedì 1 e sabato 3 aprile, 100 casatielli ovvero 3000 porzioni saranno affidate agli Angeli di Strada che, in collaborazione con la Caritas, provvederanno a distribuirli tra i senza fissa dimora e le famiglie che, a causa dell'emergenza provocata dal Covid, si trovano in difficoltà economiche. La zona prescelta sarà quella di Fuorigrotta, nelle adiacenze di Piazzale Tecchio.

Errico Porzio ringrazia per il supporto: Mulino Caputo di Napoli; Emme prodotti tipici di Trentola Ducenta e Cerrone alimentari di Napoli che, come di consueto, lo affiancano nelle iniziative di solidarietà. (ANSA).