Un panettone artigianale al gusto di torta caprese

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Un panettone al gusto di torta caprese, farcito di cioccolata e mandorle: è la proposta del gestori del bar Alberto, all'ombra del campanile nella storica Piazzetta, per celebrare i 100 anni del dolce realizzato sull'isola per la prima volta ne 1920. Secondo la tradizione in quell'anno ad un cuoco isolano, Carmine Di Fiore, fu commissionata una semplice torta con mandorle a tre malavitosi, giunti sull'isola azzurra per comprare una partita di ghette per Al Capone Il cuoco però dimenticò di aggiungere la farina, elemento essenziale per completare l'impasto della torta. La mise in forno e fu così che nacque la torta caprese, fatta solo di cioccolato, uova e mandorle. I tre americani rimasero entusiasti. (ANSA).