Mozzarella di bufala campana, giovani e donne in nuovo cda

(ANSA) - CASERTA, 01 OTT - Ha un nuovo Consiglio di amministrazione il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'assemblea dei soci ha, infatti, eletto i nuovi componenti del Cda, che resteranno in carica per il prossimo triennio. Giovani e donne rappresentano la novità emersa dal voto: la maggioranza dei consiglieri è under 35. Un dato che rispecchia il trend della filiera bufalina, un comparto sempre più giovane e dinamico, dove oltre un terzo dei lavoratori è composto da trentenni che già ricoprono ruoli-chiave nelle aziende. Nel Cda sono rappresentati sia gli allevatori sia i trasformatori. Le elezioni si sono svolte nelle sale del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio a Caserta, i cui spazi hanno garantito il rispetto della normativa anti Covid.

Alta l'affluenza alle urne: al voto ha partecipato il 93,5 per cento dei soci del Consorzio, tra allevatori e trasformatori. Al termine dello scrutinio sono risultati eletti gli 11 membri del CdA: Ettore Bellelli, Tommaso Bisogno, Pasquale Cirillo, Gennaro Garofalo, Carmen Iemma, Benito La Vecchia, Silvia Mandara, Marco Nobis, Domenico Raimondo, Massimo Rega e Vito Rubino. Sarà il Consiglio di amministrazione a scegliere al proprio interno, nelle prossime settimane, il nuovo presidente e i due vicepresidenti del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. (ANSA).