Inquinamento atmosferico, ad Acerra weekend a targhe alterne

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 06 LUG - Il Comune di Acerra corre ai ripari dopo la pubblicazione, da parte dell'Arpa Campania, del bollettino che indica il superamento, per due centraline sul territorio, delle concentrazioni di polveri Pm10 nell'aria. Tra i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d'Errico, targhe alterne nei weekend, e divieto di sosta a motore acceso.

La circolazione a targhe alterne si limiterà alla fascia oraria che va dalle 8 alle 20. Dalle disposizioni, sono esclusi i veicoli elettrici ad emissione nulla, i veicoli che trasportano diversamente abili muniti di tesserino regolarmente rilasciato, i veicoli adibiti a servizio pubblico, e quelli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici adeguatamente certificati. Inoltre da domani è disposto il divieto di qualsiasi combustione all'esterno, dell'utilizzo di generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. I trasgressori saranno sanzionati con multe che vanno dai 25 ai 500 euro.

"Il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera - ha detto il sindaco d'Errico - costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'amministrazione comunale ai fini della tutela e della protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente. Il provvedimento di limitazione alla circolazione viene sperimentalmente attuato nei giorni di sabato e domenica di luglio salvo poi riconsiderare eventualmente l'opportunità di reiterarlo sulla base di una rivalutazione dei dati sulla qualità dell'aria. L'invito alla cittadinanza, tuttavia, è di provare a limitare sempre l'uso dell'auto e della moto per goderci al meglio la città a piedi, in bicicletta o con veicoli green". (ANSA).