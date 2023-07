Serata in ricordo del professor Aniello Montano ad Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - "Aniello Montano è stata una persona eccezionale, ed Acerra gli deve qualcosa, in quanto ritengo che non gli abbia dato il giusto ruolo in vita e forse è stata ancora più avara ora che non c'è più". Lo ha detto il sindaco di Acerra (Napoli), Tito d'Errico, nel corso di un incontro, organizzato dal locale circolo del Pd nel Castello dei Conti, in ricordo del filoso ed accademico Aniello Montano, morto nel 2015. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il professor Gennaro Niola, la professoressa Giuseppina Petrella, il dottor Tommaso Esposito, ed il maestro Modestino De Chiara. "Montano - ha aggiunto il sindaco - è stata una persona intellettualmente elevata: filosofo e studioso di vasta cultura, conta circa 400 pubblicazioni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere la sua amicizia. Ricordo di averlo accompagnato in Campidoglio dove ritirò un premio per il testo 'Metodos': fu in quella circostanza che ebbi piena percezione di quanto fosse considerato come studioso e come uomo di cultura per il riconoscimento che gli si tributava. Oltre ad essere studioso, il professore Montano è stato anche un politico, socialista convinto, volendo dettare dei principi attraverso la sua scienza, per motivare quella che è l'azione del cittadino per una cittadinanza attiva. Non ricercava il prestigio della carica ma teneva a chiarire che il suo pensiero diventasse patrimonio di tutti per far crescere la comunità. Mi propose di collaborare al testo di Pietro da Eboli, un 'miniaturista' le cui opere erano state riscoperte nel Museo di Berna. Pur non essendo un testo filosofico riuscimmo a realizzarne la prima parte poi concluso da sua figlia Marina. Testo che ha avuto un grande consenso e che regaliamo agli ospiti più importanti che partecipano agli eventi nella nostra città". Per l'ex segretario cittadino del Pd, Carmine Siracusa, "ora bisogna continuare per dare al prof. Aniello Montano i giusti e doverosi riconoscimenti. Tutti dovranno fare la propria parte - ha detto - la politica, le istituzioni, le realtà scolastiche, culturali e sociali. Come è stato detto da tutti, è interesse della nostra città tenere sempre viva la memoria e le opere delle sue figure più illustri". (ANSA).