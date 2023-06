Sabato e domenica l'assedio al Castello dei Conti di Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - L'atmosfera e le vicende del passato per rivivere gli autentici fasti della Acerra medioevale. Sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, infatti, le lancette della storia riporteranno la città indietro fino al 1421 per la spettacolare rievocazione dell'Assalto al Castello.

Nello specifico si tratta della ricostruzione della contesa che vide l'esercito del Re di Aragona e Sicilia, Alfonso V, assediare il Castello di Acerra per circa tre mesi, senza riuscire a vincere la resistenza acerrana. La manifestazione si sviluppa attraverso uno scontro epico per terminare con uno spettacolo piromusicale mozzafiato che simula l'incendio dell'antico maniero di Acerra. Sono circa 500 i figuranti che daranno vita all'assedio alle mura della città con l'assalto e la difesa dell'antico maniero.

"Un appuntamento con la storia e la tradizione della nostra città per un evento che si realizza grazie ad una forte sinergia istituzionale - sottolinea il sindaco Tito d'Errico - Acerra, infatti, si sta affermando sempre di più come un punto di riferimento del panorama culturale regionale grazie al nostro Castello, oggi anche un Polo Museale di livello, divenuto un importante centro formativo, di interesse collettivo e che riesce ad essere attrattivo".

Si comincia sabato 24 giugno, a partire dalle 10,30 con l'allestimento di un campo di battaglia medievale in piazzale Renella, dove la vita del soldato viene ricostruita proprio come si svolgeva nel 1400. All'interno dell'accampamento, inoltre, ci saranno spettacoli, dimostrazioni e rappresentazioni.

Domenica 25, invece, l'annuncio dell'assedio attraverso due sfilate (alle 11 e alle 16,30) lungo le vie cittadine con la presentazione dei Gruppi Storici. Alle 20,30 di domenica, infine, la rappresentazione storica della battaglia intorno alle mura del Castello dei Conti con vari momenti balistici, scontri corpo a corpo e schieramenti di soldati dell'epoca e spettacolo piromusicale.

Il progetto, spiegano dal Comune, è incluso nel Cartellone degli Eventi della Città Metropolitana di Napoli e vede la collaborazione dell'Associazione ProLoco Città di Acerra che ha realizzato un progetto di attività di animazione turistico-culturale con istituzioni scolastiche del territorio e con rappresentanti del settore commerciale, con l'adesione degli esercenti locali e la partecipazione degli studenti dell'Istituto Superiore 'Bruno Munari' di Acerra, i quali hanno ideato e disegnato i vestiti, i vessilli medioevali della manifestazione poi realizzati da artigiani del posto su richiesta della stessa ProLoco. (ANSA).