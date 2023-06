Vertenza Sangiorgio wash:lavoratori saranno riassunti

(ANSA) - ACERRA, 07 GIU - Saranno riassunti entro il 17 luglio prossimo nelle società del gruppo Sangiorgio wash di Acerra (Napoli), i quattro lavoratori licenziati dalle stesse aziende nei giorni scorsi per far fronte alla crisi economica in cui versa il gruppo. Lo rende noto Mario Di Costanzo, della segreteria provinciale della Fiom di Napoli, il quale sottolinea la soddisfazione per l'accordo trovato in giornata e sottoscritto da sindacato e vertici aziendali. Le parti sono state ricevute oggi dal sindaco di Acerra, Tito d'Errico, che aveva convocato i sindacati ed i vertici aziendali per cercare soluzioni alternative che evitassero la perdita di posti di lavoro. Presenti all'incontro anche il vicesindaco Gennaro Iovino, e l'assessore alle Politiche del lavoro, Francesca La Montagna.

"L'amministrazione comunale - ha detto il sindaco - accoglie con piacere l'annuncio dei referenti della SanGiorgio sulla felice soluzione della vertenza occupazionale aziendale. Con una proposta che sicuramente può trovare il favore dei sindacati, dal tavolo istituzionale convocato in Municipio, è emerso che si avvia verso un esito positivo la trattativa tra le parti finalizzata alla ricomposizione della lite. Nessun lavoratore perderà il suo posto".

"La Fiom è soddisfatta dell'esito - ha invece commentato Di Costanzo - ringraziamo i lavoratori del gruppo Sangiorgio per la vicinanza ed il sostegno ai colleghi. E un grazie va anche all'amministrazione comunale di Acerra che fin da subito ha invitato i vertici aziendali a sedersi ad un tavolo per cercare soluzioni alternative al licenziamento. Soluzioni che, come avevamo detto sin dal principio, era possibile trovare come dimostrato dall'accordo siglato oggi". (ANSA).