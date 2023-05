Ansie e paure, ad Acerra incontro con professionisti

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Un importante momento di riflessione collettiva con i cittadini che attraverso le istituzioni hanno la possibilità di lavorare su se stessi e le proprie emozioni interloquendo con professionisti della materia.

E' quanto emerso nel corso di un incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Acerra (Napoli), in particolare dall'assessorato alle Politiche Giovanili guidato dall'assessore Maria De Rosa, nell'ambito del progetto 'La psicologia tra la gente'. Una sorta di 'terapia innovativa di gruppo' dove un pubblico attento e numeroso si è confrontato al Castello dei Conti con i referenti del TCE Therapy Center Elpidio Cecere, Davide Mottola e Claudia Caccavale. "Il lavoro da fare su noi stessi è sul come ci sentiamo e non sul come stiamo", ha sottolineato in proposito la dottoressa Caccavale. Dagli esponenti istituzionali, invece, è arrivato l'invito a far cadere definitivamente il tabù sul timore di rivolgersi ai professionisti nei momenti di difficoltà della vita. "Mi auguro che possiate avere a che fare con l'ansia fisiologica e mai patologica - ha detto il sindaco di Acerra Tito d'Errico - ma quando riconosciamo i sintomi dell'ansia eccessiva allora è il momento di andare dallo specialista". Rabbia e paura che negli ultimi tempi hanno riguardato soprattutto le nuove generazioni, per le quali i rappresentanti istituzionali stanno lavorando proprio per venire incontro a queste particolari nuove esigenze delle fasce più giovani. Come nel caso della legge regionale sullo psicologo scolastico, che vede il consigliere regionale Vittoria Lettieri tra i promotori, attiva in prima persona per una fondamentale proposta legislativa: "Siamo in dirittura di arrivo - ha confermato la consigliera regionale - l'iter, infatti, è concluso. Per supportare gli studenti nelle relazioni, inoltre, verrà introdotto un comitato per evitare un'intromissione violenta nella loro vita". "Da genitori ci preoccupiamo di fornire loro strumenti adeguati per cultura, corretto stile di vita o per l'alimentazione - ha spiegato il presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri - ma la cosa più difficile da costruire resta la cornice attorno, cioè la gestione delle emozioni. Oggi, purtroppo, i giovani vivono in un maggiore isolamento rispetto al passato e le emozioni si socializzano di meno". "Dobbiamo imparare a saper gestire le emozioni, riconoscerle e poi affrontarle" l'analisi dell'assessore De Rosa. "Con questo incontro - le parole di Giovanni Evangelista di 'ViviAmo Acerra' - proviamo a sfatare un tabù parlando pubblicamente di questi temi". (ANSA).