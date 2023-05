Weekend green, si ampliano le isole pedonali

(ANSA) - ACERRA, 12 MAG - Si amplia l'offerta di aree pedonali ad Acerra (Napoli), e parte la sperimentazione dei weekend green sul territorio per favorire l'aggregazione sociale, ridurre l'inquinamento e incrementare l'economia locale. A partire da domenica, infatti, alcune aree diventeranno isola pedonale per "offrire al meglio gli spazi cittadini in condizione di sicurezza per tutti gli utenti e consentirne la condivisione". "L'amministrazione comunale - ha affermato il sindaco Tito d'Errico - intende ampliare l'offerta ricreativa sull'intero territorio cittadino offrendo al meglio gli spazi cittadini con un ampliamento delle zone da destinare alla pedonalizzazione". Obiettivo dell'amministrazione, si legge nella delibera della Giunta da lui guidata, anche il miglioramento della qualità dell'area urbana, l'implementazione della mobilità ciclo-pedonale, e l'aumento dell'offerta ricreativa sul territorio prevedendo esenzioni di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Gli esercenti delle aree interessate, inoltre, potranno richiedere di aumentare gratuitamente lo spazio di suolo pubblico, munendosi naturalmente delle eventuali autorizzazioni. I weekend green interesseranno via Pietro Nenni (tutte le domeniche di maggio dalle 9 alle 14, il 13 luglio dalle 20 all'1), via Nazario Sauro (25 maggio dalle 20 all'1), piazza Castello (giovedì 27 luglio dalle 20 all'1) e parte di via Aldo Moro (29 giugno dalle 20 all'1), Corso Garibaldi (giovedì 18 maggio dalle 20 all'1), via Carlo Petrella (21 e 28 maggio e 1 giugno dalle 9 alle 14, e giovedì 8 giugno dalle 20 all'1), via Leonardo Da vinci (22 giugno dalle 20 all'1). La Giunta, inoltre, ha confermato l'istituzione dell'area pedonale di un'ampia parte di via Leonardo da Vinci per le giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica fino alla fine di luglio. (ANSA).