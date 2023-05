Festa scudetto: ad Acerra nuove disposizioni per il 3 e 4 maggio

(ANSA) - ACERRA, 02 MAG - "Il sogno del terzo scudetto si avvicina: festeggiamo il tricolore del Calcio Napoli nel rispetto dei luoghi e delle persone". E' il nuovo appello che il sindaco di Acerra (Napoli), Tito d'Errico, rivolge ai suoi concittadini per "divertirsi e gioire dell'eventuale vittoria degli azzurri in sicurezza". Domani sera mercoledì 3 maggio, infatti, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo all'Olimpico (fischio di inizio alle ore 21) la squadra di Spalletti potrebbe diventare Campione d'Italia 2022/2023. In caso di successo dei biancocelesti, invece, al Napoli basterà un punto nella trasferta di giovedì 4 maggio a Udine, con la partita in programma alle 20,45. "L'invito - ha aggiunto il sindaco - è sempre a godersi questo scudetto tanto atteso attenendosi alle disposizioni dell'ente. Rispettiamo la città con senso civico provando anche a limitare l'uso di auto e moto.

Forza Napoli !!!". Il Comune di Acerra, quindi, ha ordinato, a partire dalle ore 19.00 di mercoledì 3 maggio fino alle ore 4.00 di giovedì 4 maggio e dalle ore 19.00 di giovedì 4 maggio fino alle ore 4.00 di venerdì 5 maggio, il divieto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali; divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti; sosta vietata, inoltre, nei pressi del pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori a partire dalle ore 17.00 di mercoledì 3 maggio alle ore 4.00 di giovedì 4 maggio e dalle ore 17.00 di giovedì 4 maggio alle ore 4.00 di venerdì 5 maggio.

Il divieto di fermata e di sosta con rimozione a mezzo carro gru e revoca degli eventuali parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu) riguarda le seguenti strade ambo i lati: corso Italia dal civico 186 fino all'incrocio con via Sandro Pertini (zona Pip); via U. Nobile dal civico 74 fino all'incrocio con corso Italia; via G. Di Vittorio dal civico 74 fino all'incrocio con corso Italia; via Matteotti fino all'incrocio con via E. De Nicola; via B. Croce tutta. (ANSA).