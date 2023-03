Sicurezza: Pd Acerra chiede azioni collettive

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 28 MAR - Il Pd di Acerra, chiede maggiore sicurezza in città dopo alcuni episodi di violenza verificatisi sul territorio ed invita il sindaco Tito d'Errico a "mettere in campo tutte le azioni necessarie e di propria pertinenza", il quale, da parte sua, rimarca che legalità e sicurezza "sono temi prioritari per l'amministrazione comunale".

Secondo gli esponenti locali del Pd, nelle ultime settimane si sarebbero verificati diversi episodi di violenza tra minori, tanto da ritenere che "la sicurezza è sempre più una priorità ad Acerra". "Non è più il tempo dell'indignazione fine a se stessa - scrivono dal Pd locale - o relegata ai social network, ma appare necessaria un'azione collettiva per richiamare alla responsabilità chi ha il compito di garantire la sicurezza sul territorio". Pronta la replica del sindaco d'Errico, il quale ha sottolineato che la "sicurezza e la legalità sono temi prioritari di questa amministrazione comunale, che sta portando avanti la programmazione che rientra nell'ambito di sua competenza, tra l'utilizzo ottimale della Polizia Locale, l'implementazione della videosorveglianza e gli interventi di rigenerazione urbana". "Sin dal suo insediamento - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo sempre dimostrato di essere aperti al dialogo con tutta la comunità locale promuovendo e partecipando ad incontri e seminari sul tema, pronti a discutere di proposte che possano portare ulteriori benefici alla vivibilità della città". (ANSA).