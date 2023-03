Commercio:Acerra, iniziato confronto per distretto urbano

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - E' cominciato il confronto tra amministrazione comunale e commercianti di Acerra per dare vita a quello che dovrebbe essere il terzo distretto urbano del commercio in Campania.

Il sindaco Tito d'Errico, insieme con il presidente del Consiglio comunale Raffaele Lettieri, e l'assessore alle Attività produttive Vincenzo Piscitelli, hanno infatti incontrato nei giorni scorsi alcuni commercianti del territorio per l'individuazione delle associazioni territoriali interessate alla realizzazione del distretto urbano del commercio. "I commercianti hanno trovato l'iniziativa molto interessante - ha spiegato Lettieri - Acerra può essere ancora una volta protagonista, e la realizzazione del distretto urbano del commercio, uno strumento necessario per affrontare, in maniera strutturata e organica, le problematiche del commercio con il coinvolgimento di tutte le parti sociali". Ottimista il sindaco d'Errico, il quale sottolinea che quello di Acerra potrebbe essere il "terzo distretto urbano del commercio della regione".

"Un progetto molto importante - aggiunge - in quanto tutte le iniziative di carattere strutturale passerebbero per il distretto. L'obiettivo è quello di migliorare l'assetto locale e quindi poi avere ripercussioni per tutta la città". (ANSA).