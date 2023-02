Sicurezza, altre 50 telecamere per la videosorveglianza

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Altre 50 telecamere per aumentare la sicurezza della città. E' quanto venuto fuori oggi pomeriggio nel corso del Consiglio comunale di Acerra (Napoli), sul tema della legalità e della sicurezza. Un tema già discusso nelle ultime settimane, e riportato in Consiglio in seguito ad una richiesta della minoranza. Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di devolvere i gettoni di presenza di oggi ad un'associazione che si occupa dei bambini ucraini. Ma è stato il tema della sicurezza a tenere banco. "E' emersa la divergenza tra la situazione rappresentata dalla maggioranza e quella rappresentata dall'opposizione - ha sostenuto il presidente dell'Assise cittadina, Raffaele Lettieri - la minoranza butta tante situazioni nel calderone, facendo apparire Acerra come una città invivibile. Il sindaco ha fatto presente che la situazione è migliorabile, ma non tragica". Secondo il sindaco Tito d'Errico, "ognuno deve dare il suo contributo per fare in modo che la sicurezza di Acerra aumenti". "Ma il dibattito in aula e nelle commissioni - ha aggiunto - può portare elementi utili a raggiungere questo obiettivo". Al sistema di videosorveglianza di 250 telecamere, hanno annunciato dalla maggioranza, se ne aggiungeranno altre 50, sottolineando che i dati ufficiali smentiscono una recrudescenza dei fenomeni criminosi dal 2021 ad oggi, soprattutto di quelli predatori, verso i quali la popolazione è particolarmente più sensibile. Il Consiglio comunale, infine, ha votato all'unanimità l'appello del Coordinamento nazionale enti locali per la Pace che ha raccolto a sua volta l'indicazione di papa Francesco per il 'cessate il fuoco' in Ucraina. Tutti i consiglieri hanno deciso di devolvere il gettone di presenza di oggi ad un'associazione che si occuperà dei diritti dei bambini ucraini. (ANSA).