Al via i lavori per il Palazzo delle età

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Sono partiti i lavori per la realizzazione del Palazzo delle età nell'ex casa del fascio di Acerra (Napoli), acquisita a patrimonio comunale negli anni scorsi e inserita poi nei programmi integrati città sostenibile (Pics), finanziati dalla Regione Campania. L'avvio dei lavori è stato annunciato dal presidente del Consiglio comunale Raffaele Lettieri, ex sindaco, sotto la cui amministrazione l'ex casa del fascio fu poi acquisita a patrimonio comunale. Lo stesso Lettieri firmò poi l'accordo di programma dei Pics, che prevedeva per i sei progetti presentati dal Comune di Acerra, un finanziamento di circa 13 milioni di euro. L'ex sede del partito fascista ed ex Monte dei Pegni, palazzo storico posto in via Roma, nel centro della città, all'incrocio esatto dell'antico castrum, prevede la sua conversione nel 'Palazzo delle età' che ospiterà il centro per interventi di comunità per l'invecchiamento attivo, la prevenzione ed il sostegno alle fragilità degli anziani. "Questo palazzo - ha spiegato Lettieri - sarà un'importante sede anche di associazioni, e punto di riqualificazione del centro storico che già è in forte evoluzione. Una volta terminato questo progetto, si avvierà la prossima programmazione dei fondi europei, perchè sappiamo bene che le città migliorano quando le comunità sanno sfruttare i fondi europei. Una capacità che Acerra ha sempre dimostrato di avere". Il palazzo, annunciò Lettieri negli anni scorsi, sarà intitolato alla memoria del vescovo Don Antonio Riboldi, le cui spoglie riposano nella cattedrale. (ANSA).