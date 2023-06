Oliviero, i bambini non devono varcare la soglia del carcere

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Sono molto soddisfatto che il Consiglio Regionale della Campania abbia approvato all'unanimità una proposta di legge alle Camere di grande civiltà a tutela dell'infanzia". E' quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, firmatario della proposta di legge alle Camere "Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62 in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

"I bambini non devono varcare la soglia del carcere e vanno protetti dall'esperienza detentiva che per loro è estremamente dannosa per questo, ha aggiunto, la proposta di legge va nel senso di favorire il ricorso alle case-famiglie, quando la detenzione riguardi donne con prole non superiore a sei anni", ha detto Oliviero che, sul tema, giovedì 29 giugno alle ore 11 terrà una conferenza stampa in Consiglio regionale, nella sala "Caduti di Nassiriya", insieme con il Garante delle persone sottoposte a detenzione, Samuele Ciambriello. (ANSA).