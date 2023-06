La Campania approva la legge sugli 'ecomusei'

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Il Consiglio regionale della Campania ha approvato. con una sola astensione nella seduta di oggi la proposta di legge per il "riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania" Il testo giunto oggi in aula è il frutto delle iniziative della Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino, e dei consiglieri Bruna Fiola (Pd), Salvatore Aversano (+Europa), Luigi Cirillo (+Europa), Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, Gennaro Saiello, del M5S, Maria Muscarà (gruppo misto), Gianpiero Zinzi (Lega), oggi deputato della Repubblica Italiana.

La proposta di legge riconosce e promuove gli "ecomusei" come istituti culturali, pubblico o privato, senza scopo di lucro che cura le attività di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un territorio, delinea il procedimento di riconoscimento degli "ecomusei", ne prevede la denominazione e il marchio, istituisce il Comitato tecnico-scientifico, il forum regionale degli operatori del settore ecomuseale.

In aula la proposta di legge è stata illustrata dalla vicepresidente Ciarambino che ha auspicato nella rete degli ecomusei la più ampia partecipazione delle realtà interessate e ha riferito che sarà istituito un forum permanente degli ecomusei che farà una verifica biennale sulle attività che saranno svolte. (ANSA).