Brucellosi:audizione Muscarà in Consulta Garanzia statutaria

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - La consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà sarà ascoltata in audizione dalla Consulta di Garanzia Statutaria il 27 settembre prossimo sulla vertenza bufalina casertana ed in particolare sulla questione di legittimità del Piano di eradicazione della brucellosi e della nomina del commissario Luigi Cortellessa.

"Si tratta di una importante opportunità - afferma la consigliera regionale campana - per la quale ringrazio il Presidente, il professor Alfonso Furgiuele, del quale ho molto apprezzato la grande disponibilità all'ascolto. Elemento, questo, che fa ben sperare".

"Sarà dunque l'occasione - prosegue - per illustrare tutti gli elementi che a mio giudizio minano la legittimità della delibera di approvazione del Piano, dei suoi allegati e della successiva nomina di un Commissario".

"Sono fiduciosa: un parere negativo dato dalla Consulta agli atti della Giunta - conclude Muscarà -, sebbene non vincolante, costituirebbe un elemento di comprensione utile non solo all'opinione pubblica ma anche a tutte quelle istituzioni, legislative e giurisdizionali, attualmente investite e impegnate sulla vertenza". (ANSA).