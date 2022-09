Energia: Mortaruolo, Regione interviene per colmare divari

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - "Ancora una volta la Regione Campania interviene per colmare i divari territoriali, annullare le disuguaglianze, sostenere famiglie, imprese e lavoratori in questo momento difficile. Lo abbiamo fatto con l'approvazione di un nuovo piano di aiuti alle famiglie e alle imprese per un valore complessivo di 400 milioni di euro". Così Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale del Pd.

"Gli aiuti - prosegue Mortaruolo - consistono in un voucher alle famiglie per gli asili nido; un contributo, fino a 500 euro, per l'attività sportiva delle ragazze e dei ragazzi; il blocco delle bollette dell'acqua (la Regione si farà carico dei costi della depurazione che si sarebbero scaricati sulle famiglie); contributi alle aziende per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili; un contributo del 30% alle aziende per gli aumenti delle bollette superiori a 5mila euro; il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli". "Tutto questo - conclude - si aggiunge a misure che sono già in atto come il trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni (unica Regione d'Italia); borse di studio per le ragazze e i ragazzi con innalzamento della soglia di reddito Isee; contributo fitti per le abitazioni fino a 1.000 euro per oltre 70.000 famiglie". (ANSA).