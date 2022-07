Lavoro: Mensorio, rafforzare gli strumenti di controllo

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - "La Regione Campania, che, nel proprio Statuto, con l'art. 6, ha inserito il diritto al lavoro tra le dichiarazioni identitarie, è molto attenta e fattiva sul tema del contrasto al lavoro nero e sottopagato. Su questa base, nella sinergia tra Consiglio e Giunta, intendiamo rafforzare tutti gli strumenti previsti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione di un lavoro stabile e di qualità a cominciare dal potenziamento dei Centri per l'Impiego". Lo ha detto il presidente della Commissione Regionale Lavoro e Attività produttive, Giovanni Mensorio (Centro Democratico), che oggi ha riunito l'organismo consiliare per un'audizione sul tema cui era stata invitata anche la giovane Francesca Sebastiani, che ha denunciato sui social la misera offerta di lavoro da commessa a nelle scorse settimane a Napoli. La giovane non è potuta però intervenire per motivi di salute.

All'audizione, che è stata richiesta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), ha partecipato l'assessore regionale al lavoro e attività produttive Antonio Marchiello, i rappresentanti regionali di Cgil,Uil,Ugl, di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti.

"La giovane Francesca Sebastiani - ha detto Borrelli - è la 22enne che ha denunciato sui social di essere stata destinataria di una proposta di lavoro sottopagato, ha sollevato un problema che è molto diffuso nel nostro territorio ma che, di fronte al quale, non si registra un elevato numero di denunce. In Campania ci sono più denunce di camorra che per il lavoro nero, c'è una forte resistenza a denunciare il lavoro nero e sottopagato. Inoltre alcune persone hanno difficoltà ad accedere ai Centri per l'Impiego, perché o non ne hanno conoscenza o pensano sia inutile, e su di essi va lanciata una forte campagna di comunicazione anche per verificarne gli esiti occupazionali".

La Vice presidente del Consiglio regionale, Loredana Raia (Pd), ha evidenziato che "la Regione Campania ha prodotto tanti sforzi e azioni di qualità per la riorganizzazione dei Centri per l'impiego, per la collocazione e per ricollocare del personale. Sotto la regia regionale occorre creare condizioni per offrire opportunità lavorative, in particolare, a donne e giovani, per puntare sull'efficacia del programma GOL e per contrastare il lavoro sommerso e sottopagato, un'emergenza contro la quale occorre intensificare ogni sforzo e costruire sinergie tra i lavoratori e i datori di lavoro".

"Per contrastare il lavoro nero e sottopagato occorre intensificare i controlli e potenziare le sanzioni", ha evidenziato il consigliere regionale Fulvio Frezza (gruppo Azione/Moderati/Europa Verde), che ha proposto l'attivazione di uno sportello regionale dove poter segnalare il lavoro a nero o sottopagato, proteggendo i denuncianti e per identificare chi propone condizioni di lavoro indegne. (ANSA).