Consiglio regionale, Leonardo non chiuda sede Giugliano

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - "La Campania diventi destinataria di un programma di sviluppo tecnologico". E' quanto prevede una mozione che è stato approvata all'unanimità del Consiglio regionale della Campania con la quale si chiede all'azienda Leonardo di non chiudere il sito di Giugliano. Secondo un piano aziendale presentato nei mesi scorsi le produzioni del sito giuglianese saranno trasferite a Bacoli, senza la perdita di alcun posto di lavoro. Ma a giudizio del consigliere Gennaro Saiello (M5s) i danni saranno comunque inevitabili per l'indotto.

"Noi poniamo una difesa del potenziale produttivo ora esistente", ha proseguito Saiello.

Sempre oggi una delegazione di lavoratori dello stabilimento Leonardo di Giugliano ha manifestato dinanzi alla sede del Consiglio mentre in aula è stato presente anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. (ANSA).