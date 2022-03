Campania: sostegno a famiglie numerose lunedì in Consiglio

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà lunedì 28 marzo 2022 dalle ore 15 alle 17 per l'esame del disegno di legge "Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli fiscalmente a carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni".

All'ordine del giorno sono iscritte anche le seguenti Mozioni: "Progetto sperimentale per la valorizzazione dell'area di Nisida" ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà; "Strategia Nazionale per le Aree Interne - Aree Interne della Provincia di Salerno - Ampliamento ed inclusione di nuovi Comuni"ad iniziativa dei consiglieri Tommaso Pellegrino e Michele Cammarano; "Istituzione Polo oncologico presso il Comune di Battipaglia" ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano; "Attuazione DCA 41/2019 e nuova configurazione del Presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti" ad iniziativa del consigliere Erasmo Mortaruolo; "Adozione misure straordinarie per il reclutamento di medici per le attività di Pronto Soccorso"ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, Salvatore Aversano, Gennaro Saiello e Luigi Cirillo; "Centro Clinico NeMo presso L'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli - Ospedale Monaldi - Valorizzazione e Potenziamento" ad iniziativa dei consiglieri Tommaso Pellegrino e Giovanni Porcelli; "A chips act for Europe - Legge europea sui chip" ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello.

A seguire, la Nomina dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell'Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione; la designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - triennio 2020/2023. Decreto Rettorale 10 agosto 2006; la Nomina di un sostituto di un componente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano. (ANSA).