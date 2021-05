Campania: da Consiglio ok proposta legge su Recovery e abuso

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - E' stata una giornata intensa per il Consiglio regionale della Campania che oggi ha dato l'ok alla proposta di legge della giunta e che sarà inviata alle Camere per la riforma della disciplina dei contenziosi derivanti da appalti per le opere del recovery e dalla riscrittura del reato di abuso di ufficio, che prevede la punibilità solo in caso di dolo. Una proposta che, come ha spiegato più volte il presidente della Giunta regionale , Vincenzo De Luca, servirà a snellire le procedure e ad assicurare la realizzazione delle opere, talvolta bloccate, ha spiegato il consigliere Luca Cascone in aula, dalla "paura della firma".

Una decisione sofferta del Consiglio che però visto la contrarietà del M5S ("non si può garantire l'immunità", ha detto Ciampi anche se i pentastellati si sono detti d'accordo sulla urgenza di sbrurocratizzare) e l'astensione di Fi.

Altro tema che ha acceso il dibattito è stato quello dei trasporti. La delibera di indirizzi della Giunta sulle "Società partecipate regionali operanti nel settore del trasporto pubblico locale - Indirizzi" che prevede una sostanziale fusione tra Eav ed Air ha animato la discussione.

Polemico infine il centrodestra sul concorsone: non ha votato la mozione con la quale si chiede di trovare una soluzione per gli idonei e per garantire i candidati che si potrebbero trovare su profili eventualmente eccedenti. Il via libero è arrivato con l'ok della maggioranza e di M5S. "E' un pasticcio che ha fatto la giunta, noi no siamo responsabili", ha detto Severino Nappi lasciando l'aula. (ANSA).