Appello ambientalisti, no a nuovi alloggi a Cetara

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - "Rivolgiamo un appello alla Giunta Regionale e a tutti i consiglieri regionali affinchè non si proceda all'approvazione di modifica al Piano urbanistico territoriale della Penisola Sorrentina - amalfitana per la realizzazione di nuovi alloggi per edilizia residenziale nel Comune di Cetara come previsto dell'Odg nella seduta di domani in consiglio regionale". Così in una nota congiunta Legambiente, Wwf e Italia Nostra.

"Un progetto - aggiungono - che, viste le tante criticità dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di metodo richiederebbe un più attento approfondimento. Chiediamo di desistere dall'approvazione della variante in oggetto, visto che la Regione intende finalmente dotarsi del tanto auspicato Piano Paesaggistico, lo strumento più idoneo a coniugare i vincoli di salvaguardia ambientali e connessi alla tutela dai rischi con quelli paesaggistici, nell'ottica delle scelte strategiche assunte di limitare al massimo il consumo di suolo, a fronte dell'opportuno ricorso alla rigenerazione urbana e territoriale". (ANSA).