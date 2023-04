Terra Felix, orti sociali e vigneti in città

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 04 APR - Affidato il primo lotto di 'Terra Felix' a San Giorgio a Cremano (Napoli) di circa 9mila metri quadrati dove verranno realizzati orti sociali, un vigneto, un uliveto, un'area giostrine e un'altra di formazione per i giovani nell'ambito del mega progetto finanziato anche con i fondi del Pnrr. Il progetto rivaluta la parte agronomica di Terra Felix si chiama 'Coltiviamo nuove opportunità' ed è stato affidato a Callysto APS in partenariato con la Cooperativa Sociale Giancarlo Siani. In questa prima fase, che terminerà a maggio, l'Ati sta provvedendo alla pulizia, sistemazione e ripristino straordinario di tutte le zone di intervento del progetto.

Dopo la potatura e riqualificazione degli spazi, spazio alle attività progettuali che prevedono la creazione di un'azienda agricola che rimetta a coltura gli spazi con prodotti ed eccellenze locali e si sostenga economicamente attraverso le proprie produzioni tipiche.

Il progetto prevede il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli, di bambini del territorio mediante le attività formative, ludiche e ricreative.

"Abbiamo dato il via agli interventi che restituiranno progressivamente alla città Terra Felix che da area incolta e abbandonata diventerà un luogo destinato alla comunità con strutture e servizi" fa sapere il sindaco, Giorgio Zinno "Oltre al progetto 'Coltiviamo nuove opportunità' è previsto a breve l'avvio della ristrutturazione del casale per renderlo 'Casa della Musica' che verrà realizzata nell'area adiacente alla scuola Rodari. Con 1 milione 700 mila euro, realizzeremo un luogo di formazione musicale, un parcheggio annesso (in parte anche in uso alla scuola) e un grande parco verde". (ANSA)