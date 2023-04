Ripulita la spiaggia di S.Antonio a Mergellina

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - La squadra della Polizia Marittima della Guardia Costiera, guidata dall'ammiraglio Pietro Vella, grazie al lavoro dell'autorità di Sistema Portuale di Napoli e della Guardia di Finanza di Napoli, ha ottenuto la pulizia e lo sgombero della spiaggia di Sant'Antonio a Mergellina.

Imbarcazioni e presidi abusivi sono stati rimossi e la spiaggia è tornata ad essere libera e fruibile da tutti.

"Questo intervento - sottolinea il deputato di Alleanza Verdi - la Sinistra Francesco Emilio Borrelli con i consiglieri della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli - segue quelli già effettuati a Largo Sermoneta ed alla Rotonda Diaz, a conferma di quanto la Guardia Costiera di Napoli si stia adoperando per rimuovere le illegalità e restituire gli spazi pubblici ai cittadini. Tolleranza zero per l'occupazione e lo sfruttamento della costa della nostra città e per chi trasforma le nostre spiagge in discariche a cielo aperto. I cittadini ci aiutino a denunciare e individuare coloro che sversano abusivamente sui nostri lidi". (ANSA).