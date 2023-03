"Adotta una spiaggia", a Ischia rimossi 107 chili di rifiuti

(ANSA) - ISCHIA, 23 MAR - Una mattinata dedicata a ripulire una della spiagge più frequentate di Ischia: ieri mattina alla Chiaia di Forio volontari di Marevivo ed il team dell'hotel Mezzatorre hanno rimosso rifiuti di ogni genere dall'arenile dove, due anni addietro, vennero alla luce in una notte di settembre 25 tartarughe.

Il gruppo alberghiero del Mezzatorre supporta la campagna nazionale di Marevivo "Adotta una spiaggia" che prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia e quello di ieri è il primo appuntamento sull'isola, realizzato col patrocinio dell'Area Marina Protetta Regione di Nettuno.

Dopo aver affiancato i dipendenti dell'hotel nelle operazioni di clean-up della spiaggia gli operatori Marevivo hanno illustrato le attività dell'associazione e sensibilizzato sulle tematiche legate al mare e sulle relative azioni da mettere in campo per la sua salvaguardia.

L'impegno di tutti i numerosi partecipanti ha permesso alla fine la rimozione di 107 kg di rifiuti dalla spiaggia della Chiaia: "Adotta una spiaggia" è una campagna che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare cittadini e turisti a pensare la spiaggia non come un ambiente da vivere nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità, da tutelare tutto l'anno" ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali di Marevivo (ANSA).