Rifiuti: Manfredi, smaltimento Raee è grande emergenza

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "Lo smaltimento dei rifiuti elettronici è diventato una delle grandi emergenze della contemporaneità. E' una grande risorsa ma anche un grande problema ambientale". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della firma dell'accordo tra Asia ed Erion Weee per sensibilizzare i cittadini e in particolare gli studenti sul tema della raccolta differenziata dei Raee.

Manfredi ha sottolineato che la campagna prende le mosse dalle scuole "proprio perché i ragazzi sono coloro che maneggiano più cellullari, videogiochi e questa è l'occasione per spiegare loro che questi strumenti vanno smaltiti in maniera regolare". Il sindaco ha evidenziato che l'amministrazione e la sua partecipata di igiene urbana stanno "spingendo molto su un recupero organizzato e industriale dei rifiuti non solo per proteggere l'ambiente ma anche perché il recupero costituisce una grande risorsa economica: nei rifiuti elettronici ad esempio ci sono metalli nobili e si coniuga la possibilità di ridurre l'impatto ambientale e di trovare risorse economiche". (ANSA).