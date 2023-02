Vibonati, arte urbana per riqualificare il territorio

(ANSA) - VIBONATI (SALERNO), 26 FEB - L'arte intesa quale rigenerazione urbana finalizzata a trasformare ed abbellire, al tempo stesso, il territorio del Golfo di Policastro, nel Salernitano.

In tale ambito sono state installate due opere di ceramica, realizzate dall'artista napoletano Sergio Scognamiglio, nel sottopasso ferroviario di via Provinciale lungo la strada per Vibonati.

La prima opera raffigura un grosso pesce composto da altri 140 piccoli pesci che ne compongono un banco. La seconda opera, invece, è composta da dieci aquiloni e da una grossa figura di lucertola.

"Cer-Amica d'Autore", questo il titolo del progetto che, inserito nell'ambito del 118° anniversario della Fondazione del Rotary International, è promosso dal Rotary E-Club Film&Friends D2101 in collaborazione con il comune di Vibonati.

L'iniziativa prevede l'installazione di diverse opere nei prossimi mesi, realizzate da un gruppo di artisti coinvolti nel progetto, in siti individuati in altri territori comunali sempre in luoghi urbani abbandonati, degradati o semplicemente spogli e da rigenerare. (ANSA).