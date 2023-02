Parte il monitoraggio dei fondali marini di Sorrento

(ANSA) - SORRENTO, 20 FEB - Ha preso avvio l'attività di monitoraggio dello stato dei fondali marini a Sorrento, effettuata dal Centro Subacqueo di Torre del Greco.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, porterà a una mappatura dello stato di salute dei fondali, alla luce delle iniziative realizzate negli scorsi anni di pulizia e bonifica, per registrare in modo puntuale la situazione attuale, ed offrire elementi concreti per organizzare le prossime attività.

Il monitoraggio sarà realizzato dal centro torrese, diretto da Francesco Roma, tramite un report di foto e video con localizzazione gps delle zone mappate.

"Con questa mappatura svolgeremo un nuovo, importante passo, sulla scia delle numerose attività di pulizia realizzate negli ultimi sette anni - dichiara Luigi Di Prisco presidente del consiglio comunale di Sorrento e promotore dell'iniziativa - Abbiamo già registrato un notevole miglioramento delle condizioni dei nostri fondali e, grazie a questa puntuale ricognizione, saremo in grado di capire dove intervenire ancora e in che modalità, per risolvere eventuali criticità in modo immediato ed efficace". (ANSA).