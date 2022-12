Siccità: malgrado le piogge i fiumi restano sotto la media

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Dati in chiaroscuro per la Campania sul fronte dei livelli idrometrici, secondo l'indagine settimanale dell'Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi). Nelle stazioni di riferimento poste lungo i fiumi si registrano 25 cali dei livelli idrometrici, tre incrementi ed un valore non disponibile.

Questa prima rilevazione di dicembre 2022 - con le precipitazioni conclusesi nel fine settimana - rispetto al 28 novembre, presenta una netta inversione di tendenza, con i livelli idrometrici dei fiumi che offrono informazioni abbastanza uniformi. Il Volturno e il Sele sono in calo, e presentano livelli idrometrici inferiori alla media del quadriennio 2018/2021 in tutte le stazioni idrometriche fondamentali. Il Sarno è in calo lungo tutto il corso. Il Garigliano è in crescita nel basso corso, ma con tutti e due gli idrometri fondamentali che restano al di sotto delle medie dell'ultimo quadriennio. Intanto, il lago di Conza della Campania su fiume Ofanto presenta un ulteriore notevole incremento dei volumi, mentre sono in calo i bacini del Cilento su fiume Alento. (ANSA).