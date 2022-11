Tour in bici a Casal di Principe sulle orme di Don Diana

(ANSA) - CASERTA, 04 NOV - Conoscere il territorio e le sue radici, tutelare l'ambiente, riscoprire il senso di comunità.

Queste le finalità dell'iniziativa 'Pedalando nella storia', ideata e organizzata dall'associazione 'CasaleLab ODV' con la strutturazione di un percorso in bicicletta che domenica 6 novembre toccherà i luoghi della storia e della tradizione di Casal di Principe (Caserta), avvalendosi di due guide culturali d'eccezione, il sindaco Renato Natale e il consigliere della Consulta pastorale universitaria e culturale Angelo Cirillo.

Basterà essere dotati di una bici e della voglia di stare insieme in armonia per partecipare all' iniziativa. Raduno (ore 9) e partenza sono previsti al Parco Arcobaleno; la prima tappa sarà quindi in piazza Villa, seguirà piazza Mercato.

Lasciato il centro cittadino, ci si dirigerà al parco intitolato al carabiniere vittima innocente di camorra Salvatore Nuvoletta, per poi rientrare a Casa don Diana, dove il Comitato don Peppe Diana e la cooperativa sociale Etica Verde metteranno a disposizione dei partecipanti biciclette da noleggiare gratuitamente, con l'intento di promuovere un cammino comune nel nome della mobilità sostenibile. Durante il tour in bicicletta, le varie tappe saranno rese speciali non solo dai racconti storici, ma anche dalla performance degli allievi del Liceo professionale Danza di Bacoli diretti da Roberto Prete.

L'iniziativa promossa da 'CasaleLab ODV' è patrocinata dal Comune di Casal di Principe e dalla Consulta Pastorale universitaria e pastorale e vede la collaborazione della Pro Loco, della Protezione civile, della Croce rossa italiana di Casal di Principe, della cooperativa Eva, dai ragazzi di Together APS e Altromodo. (ANSA).