Ascea, inaugurata 'Aula Natura' di 180 metri quadri

(ANSA) - SALERNO, 25 OTT - È stata inaugurata oggi l'aula natura dell'Istituto comprensivo statale Parmenide di Ascea (Salerno). La struttura si estende su una superficie di 180 metri quadri e comprende piccoli ecosistemi come il giardino delle farfalle e il laghetto, adatti al riparo di uccelli e insetti. Le piante mediterranee, come lentisco, fillirea, corbezzolo e mirto delimitano lo spazio dell'aula, dove trovano posto anche le erbe aromatiche, la compostiera e le cassette nido, anch'esse protagoniste delle attività didattiche. Ne usufruiranno 140 alunni nell'anno scolastico 2022/23 e 130 alunni nell'anno scolastico 2023/24.

Dopo il benvenuto del dirigente scolastico Luca Mattiocco, sono intervenuti Raffaele Lauria, delegato WWF Italia per la Campania e Lina Morzillo, settore Educazione WWF Italia. All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, l'assessore al bilancio e vicesindaco Stefano Sansone, l'assessore all'istruzione Alessandra Vaccaro.

L'Istituto si trova nel Parco Nazionale del Cilento a ridosso del Parco Archeologico dell'Antica Velia, un territorio bellissimo ma anche fragile, situato vicino al mare e finito più volte al centro di scandali legati ai traffici di rifiuti pericolosi. L'aumento di malattie oncologiche è un forte segnale di allarme da tenere monitorato.

"Quella con il Wwf è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia", attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell'ambito della sostenibilità ambientale e sociale - ha spiegato Riccardo Calvi, direttore comunicazione di P&G Italia -. Siamo entusiasti di regalare agli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea un'Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l'educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile. L'Aula Natura di Ascea si unisce alle oltre 20 già realizzate in Italia insieme al WWF ed è un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di realizzarne più di 50 entro il 2024". (ANSA).