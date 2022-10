Mille alberi nell'area della Riserva Naturale Tirone

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - La cooperativa PAC 2000A Conad, in occasione della quarta tappa del progetto "Forestiamo insieme l'Italia" promosso dal Consorzio Nazionale Conad, ha sostenuto un'iniziativa concreta di tutela ambientale nel Parco Nazionale del Vesuvio (NA), con la piantumazione di 1.000 alberi nell'area della Riserva Naturale Tirone.

In collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione, questo progetto conferma l'impegno di PAC2000A per la tutela dell'ambiente e per la diffusione di una cultura sostenibile.

"Essere una grande azienda per PAC 2000A Conad significa agire come impresa per la comunità, tutelando l'ambiente e ascoltando i bisogni delle persone - afferma Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad. - Siamo orgogliosi di fare un regalo all'ambiente e alla Comunità in cui operiamo attraverso una importante iniziativa di forestazione. Una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della Comunità in cui operiamo. Ringraziamo i nostri clienti che hanno partecipato attivamente all'iniziativa presso i nostri punti di vendita contribuendo in maniera concreta a questo progetto".

L'iniziativa "Forestiamo insieme l'Italia" è parte della campagna "Foresta Italia", patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantumazione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale - mille in ciascuna regione - grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l'acquisto di prodotti a marchio Conad.

(ANSA).