Sassano, festa della natura nella Valle delle Orchidee

(ANSA) - SASSANO (SALERNO), 12 GIU - Festa della natura nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, nel Salernitano, con la ventireisima edizione della "Valle delle Orchidee". Per l'intera giornata di oggi a Sassano, nel comprensorio del Monte Cervati, si possono osservare variegate specie di orchidee selvatiche. Per l'occasione sono in programma lungo uno specifico percorso visite guidate, escursioni a piedi, a cavallo ed in mountain nonché trekking anche per bambini. La Valle delle Orchidee si sviluppa su una superficie di 47 kmq in cui sono presenti ben 184 entità diverse di orchidee selvatiche (68 specie, 57 sottospecie, 35 varietà, 24 ibridi) che rappresentano un inestimabile patrimonio naturalistico per l'intera regine Campania. Nel corso delle visite guidate si possono osservare anche splendidi esemplari di alberi di betulla e cavalli e bovini al pascolo libero. Le attività in programma sono tutte gratuite e si svolgeranno nell'arco dell'intera giornata. La festa della Valle delle Orchidee, organizzata dal Comune di Sassano, si caratterizza anche per la degustazione di prodotti tipici preparati direttamente in montagna. (ANSA).