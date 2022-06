Bagnoli:Carfagna,vogliamo renderla modello di energia pulita

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - La bonifica degli arenili, la bonifica dei contenzioni ma anche una svolta simbolica: rendere Bagnoli autosufficiente dal punto di vista energetico e renderla, così, da sito inquinato a modello di energia pulita.

Sono questi, dice il ministro per Sud, Mara Carfagna, i tre elementi centrali della cabina di Regia che si è svolta oggi a Napoli. C'è poi Città della Scienza: "Possiamo finalmente parlare di ricostruzione".

"Devo dire che questa cabina di regia rispetto all'altra che ho presieduto l'anno scorso e che mi aveva molto preoccupata e che ha determinato il mio attivismo per cambiare le norme, per introdurre una nuova governance è una cabina di regia completamente diversa - ha detto la Carfagna - Sono rasserenata, ottimista, fiduciosa, non lo ero assolutamente un anno fa e penso che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro". La Carfagna definisce "assolutamente praticabile" l'idea di una ricollocazione nell'area parcheggio di Città della Scienza, distrutta da un rogo nel 2013, "perché non è un'area che ha bisogno di essere bonificata come invece l'altra che era stata individuata e, quindi, credo che questa sia la soluzione migliore quella che avvicina la ricostruzione di città della Scienza dopo quasi dieci anni da quel terribile rogo, grazie ad una ritrovata intesa tra le amministrazioni che siedono al tavolo della cabina di regia".

C'è poi Bagnoli, la bonifica degli arenili ("una priorità assoluta per restituirli quanto prima alla fruizione dei napoletani così si renderanno conto che stiamo passando dalle promesse ai fatti"), e la bonifica dei contenziosi "perché è in atto un processo che dovrebbe concludersi positivamente a breve che ci porterà a liberare l'area di Bagnoli dall'enorme mole di contenzioso che in questi anni ha rappresentato un ostacolo alla riqualificazione del sito e anche un ostacolo rispetto a investimenti imprenditoriale". E poi "c'è la volontà di rendere Bagnoli autosufficiente dal punto di vista energetico e questo è anche un valore simbolico molto alto perché significa trasformare Bagnoli da un sito inquinato e fonte di inquinamento a un modello di energia pulita". (ANSA).