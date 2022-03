De Luca, in due anni mare balneabile in tutta la Campania

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - "Nel giro di due anni avremo il mare balneabile dal litorale Domitio al Cilento, avremo completato la rete di depurazione, avremo completato il grande progetto sul fiume Sarno il cui completamento stiamo aspettando da decenni e da diversi commissari, e avremo risolto il problema degli allagamenti nell'area vesuviana e nell'area sarnese nocerino, avremo recuperato alcuni corsi fluviali inquinati in modo insostenibile''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del lavoro svolto in questi anni dall'Ente Idrico Campano.

''Affrontare definitivamente il problema della depurazione, del disinquinamento del mare dal Golfo di Napoli al litorale Domitio e realizzare le reti fognarie in un terzo del territorio - ha aggiunto - sarà una di quelle imprese di cui essere orgogliosi''. Il governatore campano ha ricordato che ''in circa un terzo del territorio regionale, le reti fognarie non c'erano proprio e si sversava nei terreni agricoli e corsi fluviali.

Completare la rete dei depuratori è un lavoro gigantesco che abbiamo messo in piedi''. (ANSA).