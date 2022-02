Vesuvio, al Parco la carta europea del turismo sostenibile

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Il parco nazionale del Vesuvio può fregiarsi della carta europea per il turismo sostenibile per il quinquennio 2021-2025. È il senso del riconoscimento conferito all'ente dal presidente di Europarc Federation, Michael Hošek, nell'ambito degli ''Award of european charter for sustainable tourism in protected areas''.

''La carta europea per il turismo sostenibile - fanno sapere dall'ente parco - rappresenta il punto di arrivo di un processo partecipato, che ha coinvolto numerosi operatori del turismo del territorio, rappresentati in forma aggregata, che si sono di volta in volta confrontati in un forum per mettere a punto la strategia di sviluppo e un piano di azioni per i prossimi cinque anni''.

''Con il percorso intrapreso con la carta europea del turismo sostenibile - spiega il presidente del parco nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo - abbiamo inteso mettere a sistema le diverse iniziative avviate e da avviare per la promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente, come quelle del Grande Progetto Vesuvio. La carta europea è una metodologia di lavoro basata sul confronto costante con gli operatori e vuole rappresentare una maggiore condivisione delle scelte strategiche, tese a migliorare l'efficacia delle soluzioni identificate e a integrare il numero e la tipologia delle iniziative, sempre con un occhio alla eco-sostenibilità dei processi''.

