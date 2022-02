Abbattuti manufatti abusivi su spiaggia Bacoli dopo 50 anni

(ANSA) - BACOLI, 12 FEB - Dopo 50 anni Bacoli si riappropria del lungomare che lambisce il centro storico. Ritorna fruibile la spiaggia di Casevecchie, liberata da cancelli, baracche e da auto in sosta. "E' un giorno importante - ha scritto il sindaco, Josi Della Ragione, nel dare notizia degli abbattimenti dei manufatti abusivi sull'arenile -. Perché lì dove parcheggiavano le auto, sul mare di Bacoli, ora possono passeggiano i bambini.

E perché c'è un'altra notizia fantastica: il Consiglio di Stato ha decretato che deve essere abbattuta la terza struttura abusiva costruita sull'arenile. Verranno consegnati alla città altri 700 mq di arenile". Già liberato un tratto di costa di oltre tremila metri quadri. In pratica dal centro storico fino a Miseno. Il comune sta completando a rimuovere l'intero tratto di spiaggia dalle strutture abusive. Verrà realizzata una passeggiata, ma soprattutto tornerà una spiaggia fruibile come negli anni sessanta. "Stiamo voltando pagina - scrive ancora Della Ragione -. Restituiremo alle famiglie, agli anziani, ai ragazzi, quanto era stato sottratto. Ringrazio quanti stanno lavorando per raggiungere un risultato in cui nessuno credeva più. Dopo 50 anni, ci riprendiamo la costa più bella del paese.

Tra le più affascinanti dei Campi Flegrei". (ANSA).