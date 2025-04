SoS obesità, a Napoli torna "Bambini in piazza per la salute"

Perdere i chilogrammi in eccesso già da piccoli fa guadagnare anni di vita in buona salute da grandi riducendo il rischio di mortalità e malattie cardiometaboliche. Uno studio condotto dal Karolinska Institutet ha, infatti, dimostrato che un intervento precoce sugli stili di vita, da bambini o adolescenti, quando l'obesità non è ancora grave, può portare a una riduzione fino all'88% del rischio di morte prematura da adulti. I risultati, pubblicati di recente sulla rivista JAMA Pediatrics, evidenziano anche che i bambini e gli adolescenti che perdono peso hanno un rischio inferiore del 58% di sviluppare il diabete di tipo 2, del 69% di soffrire di colesterolo alto e del 60% di avere la pressione alta, una volta diventati adulti. L'adozione tempestiva di uno stile di vita sano è dunque determinante per migliorare la salute futura. È questo il messaggio che gli specialisti della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) rilanceranno a Napoli il prossimo sabato 5 aprile (Piazza Municipio dalle 9 alle 13) con la nuova edizione di "Bambini in piazza per la salute", una manifestazione promossa in collaborazione con l'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e il supporto della Croce Rossa Italiana.

"Almeno il 40% dei bambini con l'obesità presenterà ancora la malattia in età adulta con un aumento del rischio di mortalità nel lungo periodo - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretaria generale della SIEDP e direttore dell'Unità di Malattie Neuro-Endocrine e Centro Obesità dell'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli - Ad oggi in Italia, si stima che l'obesità è presente nel 10% dei bimbi, circa 700.000 fra 5:15 anni, di questi oltre 32.000 sono a Napoli. È dunque fondamentale non sottovalutare il problema e soprattutto non rimandare l'attuazione di interventi sullo stile di vita mirati alla perdita del peso in eccesso".

Sensibilizzare ragazzi e famiglie sull'importanza di uno stile sano e prevenire sovrappeso o obesità: ecco perché la società italiana di endocrinologia e di diabetologia pediatrica il 5 aprile promuove l'iniziativa dal titolo "Bambini in piazza per la salute". "La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione ha lo scopo di mantenere viva l'attenzione sul problema dell'obesità infantile - sottolinea Licenziati - La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole, sia perché di frequente lasciata sola ad affrontare una situazione raramente di facile soluzione".

"L'obiettivo della nostra iniziativa è quindi quello di dire ai genitori che non sono soli e che attraverso l'adozione di uno stile di vita salutare, caratterizzato dalla corretta alimentazione e da una costante attività fisica e riduzione della sedentarietà, è possibile migliorare l'aspettativa di vita futura, in salute, dei propri figli - afferma Donatella Capalbo, Referente regionale Campania SIEDP, dirigente medico Clinica Pediatrica dell'Università degli studi Federico II di Napoli - Durante la mattinata offriremo visite gratuite ai piccoli e illustreremo alle famiglie una guida pratica per migliorare l'alimentazione e l' attività motoria dei bambini, con all'interno suggerimenti per attrezzare una palestra fai-da-te a partire da elementi riciclati. Non c'è una condanna ad avere un eccesso di peso, l'importante è intervenire con uno stile di vita sano quando l'obesità non è ancora grave".



