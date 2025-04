Quattrozampeinfiera, torna l'evento per chi ama cani e gatti

Il 12 e 13 aprile, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, torna Quattrozampeinfiera, il tradizionale evento pet-friendly. Due padiglioni e un'ampia area esterna accoglieranno decine di attività, spettacoli e stand dedicati alla cura e al benessere di cani e gatti. Il cuore pulsante della fiera sarà il Red Carpet, sul quale andrà in scena lo spettacolo di danza contemporanea "Famiglia" del Centro Danza Psykè, una performance che celebra il legame speciale tra uomo e animale.

Educatori cinofili saranno a disposizione per dare consigli su come migliorare la relazione con il proprio cane e affrontare le sfide della convivenza. Debutta la SPA firmata Zoomiguana, un'innovativa area benessere per i pet. Gli appassionati di discipline cinofile potranno far provare ai loro cani attività come Rally O, Dog Agility, Obedience, Pet Therapy, Mantrailing, Ricerca Olfattiva e Acquadog. E per i cuccioli, le Puppy Class offriranno momenti di socializzazione e apprendimento. Nella Pet à Porter, le ultime tendenze della moda per animali, con accessori di design, cappottini personalizzati e borse trendy per viaggiare con stile. Tra le novità di questa edizione, l'Aperitivo a sei zampe a bordo laghetto Fasilides, un'occasione per condividere un momento speciale con il proprio cane, assaporando snack gourmet firmati Dolci Impronte. Dalle pizzette ai biscotti a forma di osso, fino a speciali drink analcolici per cani. L'Area Pit Stop offrirà punti di ristoro con abbeveratoi innovativi, mentre la Casa Pet by The Had Human Animal Design mostrerà come adattare gli ambienti domestici alle esigenze degli animali.



