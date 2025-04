Parte domani seconda riunione stabiese di diabetologia

Fare il punto sulle più recenti sfide legate alla diabetologia: è l'obiettivo della seconda riunione stabiese sulla branca che parte domani all'hotel degli Ulivi di Gragnano. Previsto in particolare un focus su nuove strategie diagnostiche, prevenzione e confronto tra ospedale e territorio.

La convention, che proseguirà anche sabato 5 aprile, sarà aperta dai saluti del sindaco di Gragnano Nello D'Auria; del direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo; del direttore sanitario Ferdinando Primiano; di Maddalena Di Martino direttore del presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di Stabia. La riunione sarà presieduta da Carmine Coppola, responsabile della medicina generale dell'ospedale stabiese.

"La seconda riunione stabiese di diabetologia - afferma Coppola - intende offrire uno spazio di confronto tra diabetologi, epatologi, internisti, cardiologi, nefrologi ed obesiologi al fine di mettere al centro il paziente. Vuole favorire l'integrazione ospedale-territorio per stratificare sempre meglio la popolazione diabetica e rispondere in maniera più efficace ai bisogni di cura".

"Negli ultimi anni - aggiunge il direttore Russo - si è registrata una crescita esponenziale dell'incidenza a livello globale. In Italia la prevalenza della malattia diabetica è del 6,2%, ma tale dato è destinato a crescere sia per l'insorgenza di nuovi casi, sia per l'allungamento della vita media. Il dato campano e, quindi, del nostro territorio aziendale è peggiore rispetto alla media nazionale, con una prevalenza attestata al 7.5%. Ecco perché siamo fortemente impegnati nelle azioni di prevenzione e nell'implementazione delle strutture a disposizione dei pazienti diabetici".

Stando a quanto fanno sapere dall'azienda sanitaria, oggi "è disponibile un ampio arsenale diagnostico e terapeutico per ridurne le conseguenze individuali e sociali. Le potenzialità delle nuove terapie offrono la possibilità di intervenire a vari livelli, garantendo non solo efficacia di tipo clinico, ma anche un profilo di sicurezza cardiorenale sul paziente mai ottenuto prima".





