Nordio, dazi impropri ma inutile guerra con l'America

"Penso che sia giusto quello che ha detto la presidente Meloni, che questi dazi sono impropri e non sono utili a nessuno, ma ancora meno utile è una guerra con l'America". Lo ha detto a Salerno il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"Noi dobbiamo cercare di comprendere le loro ragioni, loro devono cercare di comprendere le nostre e arrivare, alla fine, a un compromesso - ha sottolineato - perchè da un punto di vista finanziario, tutti perdono, come dimostra proprio il fatto che tutte le Borse stanno crollando". Nordio ha sottolineato che "non è la mia materia, ma anche io ho dei risparmi in borsa e anche io sono preoccupato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA