Musica: a Ercolano show "Che suonno" firmato da Nello Longobardi

Con un repertorio che interpreta le grandi hit di autori napoletani come Eduardo De Crescenzo, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci o Antonio Sorrentino, ma anche i classici della tradizione italiana e internazionale tra cui "Il mondo" o l'intramontabile "Volare", torna domani in scena - dopo il bilancio positivo del live di dicembre - il ventenne Nello Longobardi nella "sua" Ercolano. Stavolta ad andare in scena è lo "Che suonno", in programma il 4 aprile nel teatro Don Orione.

Il sogno, a cui si ispira tutto lo spettacolo, sottolinea una nota di presentazione, "è il suo, quello di Nello Longobardi, di diventare un grande cantante e uomo di spettacolo, richiamato alla realtà dagli amici, da una voce femminile, che, continuamente, lo invita a non andare troppo lontano con la fantasia, a restare con i piedi per terra, a non sognare troppo".

"Questo spettacolo, che mi rappresenta in pieno - evidenzia l'autore e interprete Nello Longobardi - è la perfetta sintesi di questo momento della mia vita. Sto studiando per perfezionarmi e tenermi sempre in allenamento, mentre la parte creativa di me spinge per emergere e devo tenerla a bada". Sul palco la band composta da tastierista, batterista, bassista, chitarrista, violinista e sassofonista, un corpo di ballo, una fisarmonica e un pianoforte con cui Longobardi si accompagnerà in alcuni brani. L'attrice e voce narrante Tonia Ascione, coautrice dello spettacolo, che, come si legge nella presentazione dello spettacolo, è "la voce della mia coscienza, che cerca di convincermi a smettere di sognare. Ma attraverso la musica, la mia voce e il racconto dei miei sogni, riuscirò a farle cambiare idea". E poi gli amici Giuseppe Nobile e Giorgio Casolaro che "mi accompagneranno in questo viaggio onirico, sostenendomi e condividendo con me questo sogno fantastico"; la direzione musicale è invece affidata al maestro Antonio Oliviero. Le coreografie sono di Mariangela Poetini.

Per l'artista è il secondo appuntamento dopo lo spettacolo "Christmas in Naples", una novità nel panorama discografico in un mash up di brani classici di tradizione napoletana e hit internazionali.

Sul finale dello spettacolo Nello eseguirà l'inedito composto insieme con Luca Barbato e Vincenzo D'Agostino, i quali hanno firmato, tra l'altro, "Rossetto e caffè" portata al successo da Sal Da Vinci. Sul palco infine salirà suonando e cantando con Longobardi, Margherita Scognamiglio. "È partito tutto grazie a lei - afferma Longobardi - mi ha insegnato a sognare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA