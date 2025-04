Il ritiro sociale degli 'Hikikomori', un dibattito con le scuole

Un evento di dedicato agli 'Hikikomori', un fenomeno che coinvolge i giovani e il loro 'ritiro sociale', si terrà domani a Marcianise (Caserta) nel Centro Commerciale Campania. Nel mese dedicato a questa tematica, sono stati promossi, fa sapere una nota, appuntamenti e attività per diffondere consapevolezza e dialogo tra adolescenti che hanno deciso di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi e identificati con il termine giapponese 'Hikikomori' che significa letteralmente 'stare in disparte'.

Domani, 4 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, nell'UCI Cinemas Cinepolis, le scuole possono partecipare alla proiezione de 'La Chiocciola', il primo film italiano che affronta il tema del ritiro sociale giovanile. La visione del film è riservata a gruppi scolastici e sarà disponibile dopo prenotazione fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare contattando l'info point al numero 0823 696037.

'La Chiocciola' racconta la storia di Vittoria, una giovane donna che, con l'aiuto del nonno e della sua campagna, affronta e supera la sua paura nei confronti del mondo esterno, intraprendendo un percorso di crescita personale. Al termine della proiezione si terrà un dibattito con la partecipazione degli interpreti Enzo Decaro e Vittoria Chiolero, insieme con il regista Roberto Gasparro. "Un'opportunità per stimolare la riflessione tra gli studenti e per avviare un dibattito su un tema che colpisce molti giovani - concluse la nota - Il Centro Commerciale Campania, in collaborazione con il CNCC (Consorzio Nazionale dei Centri Commerciali), si impegna a sensibilizzare le scuole su un tema delicato e importante per la società contemporanea".



