Gruppo runner promuove raccolta fondi per l'ospedale Santobono

Il gruppo "5:30 Napoli Runner" ha deciso di mobilitarsi per sostenere il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santobono di Napoli, che ha assistito il piccolo Paolo durante il suo delicato percorso di cura.

Il bimbo - spiega una nota - ha recentemente affrontato due interventi fondamentali: la chiusura di una fistola tracheo-esofagea e l'anastomosi dei due monconi dell'esofago. Grazie al lavoro dei medici e del personale sanitario, entrambi gli interventi sono riusciti con successo, garantendogli le migliori cure possibili. Per esprimere gratitudine e offrire un aiuto concreto, il gruppo insieme al padre del piccolo Paolo ha avviato una raccolta fondi destinata direttamente al reparto che ha salvato Paolo e che continua a prendersi cura di tanti altri bambini.

Per donare è possibile effettuare un bonifico (beneficiario Fondazione Santobono Pausilipon; Banca: Banca di Credito Cooperativo; IBAN: IT94B0711003400000000004148; causale: Paolo4SP, fondamentale da inserire per destinare la donazione alla causa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA