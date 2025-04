'Forcella in Musica', concerto "In viaggio con Monsieur Sax"

'Forcella in Musica' propone il terzo appuntamento del 2025 sabato prossimo, 5 aprile, alle 19.30, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore. Nato dalla sinergia tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'Associazione Discantus (iniziativa sostenuta dal Rotary club Chiaia, Rotary club Napoli e dal Distretto 2101 Campania), con la direzione artistica di Luigi Grima, il progetto 'Forcella in Musica!' ospita il concerto dal titolo "In viaggio con Monsieur Sax" che vede la partecipazione di una originale formazione, il Duæ Siciliæ Saxophone Ensemble diretto da Gianfranco Brundo. Un'orchestra di giovani saxofonisti, sottolineano gli organizzatori, "che unisce tradizione e innovazione per farvi vibrare con la magia del sassofono. Un mix esplosivo di suoni e passioni che conquisterà il pubblico". Con il suo repertorio e la sua energia, il Duæ Siciliæ Saxophone Ensemble "continua a diffondere la bellezza della musica per saxofono, valorizzando il patrimonio musicale italiano e internazionale" si afferma ancora.

Il Duæ Siciliæ Saxophone Ensemble nasce nel 2023 come progetto artistico che riunisce giovani saxofonisti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, tutti allievi del maestro Gianfranco Brundo, fondatore e direttore dell'ensemble. Il nome rende omaggio al legame storico tra Sicilia e Campania, regioni d'origine dei suoi componenti.

L'esordio avviene nel 2023 nella rassegna musicale "È aperto a tutti quanti", promossa da "Gallerie d'Italia" e finanziata da Intesa Sanpaolo attraverso il "Progetto Cultura". Da allora, l'ensemble ha tenuto numerosi concerti, collaborando con compositori e arrangiatori italiani e stranieri per arricchire il repertorio originale e le trascrizioni.

Tra gli eventi del 2024, il concerto "Duæ Siciliæ Saxophone Ensemble: in viaggio con Mr. Sax" nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, con esecuzioni che spaziano dalla lirica al musical, dalla musica popolare alla colonna sonora.

L'ensemble ha preso parte al "SaxophonEvent 2024" al Conservatorio San Pietro a Majella e, nell'estate 2024, si è esibito in eventi tra Napoli e Sicilia, tra cui la Festa della Musica alla Fondazione Banco di Napoli e l'esibizione nel Palazzo Nicolaci di Noto, con l'opera "SaxOnde" del Maestro Antonio Cocomazzi, dedicata al mare siciliano. Tra le tappe del tour siciliano figurano la Chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero, il Chiostro del Convento di Sant'Antonio di Padova a Catania e il Castello di Donnafugata per il cinquantenario del CIRS. L'ensemble si è inoltre esibito per la Giornata Nazionale dell'Orientamento Universitario alla Federico II di Napoli, contribuendo a promuovere il valore della formazione musicale.

Il 2024 si è chiuso con una serie di concerti in diverse location: la Villa Comunale di Salerno per l'inaugurazione delle Luci d'Artista, Gallerie d'Italia, la Parrocchia Sacro Cuore dei Salesiani a Napoli e la Chiesa dell'Annunziata a Capua.



